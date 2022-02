Influencer sterben bei Flugzeugabsturz in Island

Bei einem Flugzeugabsturz in Island sind am vergangenen Donnerstag vier Personen gestorben, darunter auch zwei junge US-amerikanische Influencer. Was über das Unglück bisher bekannt ist.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – In Island sind in der vergangenen Woche zwei Influencer beim Absturz eines Kleinflugzeuges gestorben.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf isländische Medien berichtet, kamen der 22-jährige US-Abenteurer und YouTuber Josh Neuman und der 32-jährige belgische Reiseblogger Nicola Bellavia bei dem Unglück ums Leben. Auch ein 27-jähriger Niederländer sowie der 49-jährige isländische Pilot starben.

Die Cessna C172 sei am Donnerstag in Reykjavik zu einem Rundflug gestartet, als nach einer Stunde der Kontakt zum Tower abbrach. Fast 1.000 Menschen seien daraufhin in den etwa 50 Kilometer von Reykjavik entfernten Thingvellir-Nationalpark geschickt worden, um die Maschine zu suchen. Sie wurde am Tag darauf auf dem Grund des Thingvallavatn-Sees östlich der isländischen Hauptstadt entdeckt.

Die Leichen der Opfer wurden jedoch erst am Sonntag mithilfe eines ferngesteuerten Mini-U-Boots rund 300 Meter von der Absturzstelle entfernt gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Passagiere die Maschine nach dem Aufprall auf den fast zugefrorenen See noch verlassen konnten, berichtet AFP weiter. Warum das Kleinflugzeug abstürzte, ist bislang unklar.

Josh Neuman hatte auf YouTube mit über einer Millionen Abonnenten eine große Anhängerschaft. Auch auf Instagram folgten dem Downhill-Skateboarder fast 170.000 Menschen. Nicola Bellavia war als Reiseblogger bekannt und veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal mit über 21.000 Followern Schnappschüsse aus aller Welt.