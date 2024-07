Die Verbraucherpreise in Sachsen liegen wieder über der Drei-Prozent-Marke. Ein eindeutiger Trend ist bei der Inflation derzeit nicht zu erkennen.

Inflationsrate in Sachsen wieder bei über drei Prozent

Die Inflationsrate in Sachsen liegt weiterhin über 3 Prozent. (Foto: Symbol)

Kamenz - Die Inflationsrate in Sachsen bewegt sich wieder über der Drei-Prozent-Marke. Nach vorläufigen Zahlen lag die Jahresteuerung im Juli bei 3,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mitteilte. Im Juni war der Wert auf 2,8 Prozent gesunken, im Mai hatte er ebenfalls bei 3,1 Prozent gelegen.

Vor allem Dienstleistungen haben sich nach Angaben der Statistiker im Vergleich zu 2023 verteuert. Die Preise legten um 4,3 Prozent zu. Für Waren mussten die Menschen dagegen nur 1,9 Prozent mehr zahlen als noch im Vorjahr.

Im Vergleich zum Monat Juni stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 0,6 Prozent. Typisch für die Urlaubszeit hätten insbesondere die Flugpreise (plus 18,3 Prozent) und die Preise für Pauschalreisen (plus 10,1 Prozent) zugelegt, teilte das Statistikamt mit.