Halle - Die Inflation in Sachsen-Anhalt verharrt im Juli bei 2,5 Prozent. Insbesondere Kaffee, Kakaopulver und Schokolade waren im Vergleich zum Vorjahresmonat etwa ein Drittel teurer, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Schon im Juni hatten die Verbraucherpreise im Vergleich zu 2024 um 2,5 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Im Mai hatte die Steigerung bei 2,8 Prozent gelegen, im März und April bei jeweils 2,9 Prozent.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher mussten im Vergleich zum Vorjahr für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 3,9 Prozent mehr zahlen. Etwa für Obst (plus 10,3 Prozent), Rind- und Kalbfleisch (plus 13,0 Prozent) und Vollmilch (plus 8,1 Prozent) mussten die Menschen tiefer in die Tasche greifen.

Olivenöl wieder günstiger

Günstiger wurden demnach Zucker (minus 31,4 Prozent), Olivenöl (minus 20,6 Prozent) und Speiseeis (minus 9,7 Prozent). Die Kosten für Wohnung, Wasser, Strom und Gas sowie andere Brennstoffe stiegen den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent. Die Preise an den Tankstellen seien weiter zurückgegangen – die Statistiker ermittelten bei den Kraftstoffen ein Minus von 2,8 Prozent.