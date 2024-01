Inflation in Sachsen zieht im Dezember wieder an

Eine Einkaufskiste mit Lebensmitteln und eine Frau Euro-Banknoten in den Händen hält.

Kamenz - Die Inflationsrate hat in Sachsen im Dezember im Vergleich zum Vormonat wieder zugelegt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte, werde sie voraussichtlich bei 4,3 Prozent liegen. Im November war der Wert noch mit 3,9 Prozent angegeben worden. Die Statistiker machten vor allem saisonale Effekte für den Anstieg der Verbraucherpreise verantwortlich. Unter anderem seien Übernachtungen im Weihnachtsmonat deutlich teurer gewesen.

Über das Jahr gesehen hat sich der Preisauftrieb sich in Sachsen 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht abgeschwächt. Mit voraussichtlich 6,5 Prozent lag die Inflationsrate nach Angaben der Statistiker aber immer noch auf einem hohen Niveau. 2022 hatte die Jahresteuerung bei 6,9 Prozent gelegen.

Preistreiber seien vor allem Nahrungsmittel gewesen, die sich um 12,7 Prozent verteuerten. Dagegen war der Einfluss der Energiepreise mit einem Plus von 9 Prozent nicht mehr so groß. 2022 hatte sich Energie noch um 25,3 Prozent verteuert. Im vergangenen Jahr hätten sich staatliche Maßnahmen wie Preisdeckel und Mehrwertsteuersenkungen dämpfend ausgewirkt.