Am Morgen kann es noch frostig und stellenweise glatt sein. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen, auch für Donnerstag sind mildere Werte angekündigt.

Erfurt - Bevor das Wetter wieder milder wird, kann es in Thüringen am Morgen noch einmal frostig werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind teils gefrorene Böden möglich, zudem besteht eine geringe Glättegefahr. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 5 bis 8 Grad, im Bergland auf etwa 3 Grad. Bis zum Nachmittag wird es zudem windig.

In der Nacht zum Donnerstag bleiben die Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Der DWD rechnet mit Werten zwischen 1 und 5 Grad. Am Donnerstag kann es zeitweise neblig werden, bis zum Nachmittag ist außerdem Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad, im Bergland bei 2 bis 5 Grad.