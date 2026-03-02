Gemüse spielt auf den Thüringer Feldern keine allzu große Rolle. Einige wenige Arten sind die Ausnahme. So lief die vergangene Ernte.

Erfurt - Thüringens Gemüsebauern haben im vergangenen Jahr eine gute Ernte eingefahren. Insgesamt seien rund 10.200 Tonnen Freilandgemüse geerntet worden und damit ein Drittel mehr als im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Allerdings hatte es 2024 beim Weißkohl, dem ertragsmäßig zweitwichtigsten Gemüse im Freistaat, einen deutlichen Einbruch gegeben. Am häufigsten werden in Thüringen Zwiebeln geerntet.

Sowohl für die Zwiebel, als auch für den Kohl sei der abwechslungsreiche Sommer im vergangenen Jahr gut gewesen, sagte Martin Krumbein vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt. Ausschläge bei den Erntemengen für einzelne Gemüsearten sollten seiner Ansicht nach nicht überinterpretiert werden, da die Anbauflächen auch vergleichsweise gering seien.

Seit neun Jahren sinken den Statistikern zufolge die Flächen für den Gemüseanbau im Freistaat. Im vergangenen Jahr waren es noch 542 Hektar und damit 44 Prozent weniger als noch im Jahr 2016. Auf fast der Hälfte davon wurde Spargel angebaut - hier sind die Erträge je Hektar aber vergleichsweise gering. Dahinter folgten mit deutlichem Abstand Zwiebeln, Weißkohl und Speisekürbisse. Zum Vergleich: Im vergangenen Herbst wurden im Freistaat über 360.000 Hektar Ackerland bestellt.