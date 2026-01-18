Sturzbetrunken und extrem langsam ist ein Mann in Schlangenlinien über die A36 gefahren. Die Polizei konnte ihn stoppen und Schlimmeres verhindern.

In Schlangenlinien mit mehr als drei Promille auf der A36

Aschersleben/Halberstadt - Sturzbetrunken, in Schlangenlinien und mit geringem Tempo ist ein Autofahrer auf der Autobahn 36 bei Aschersleben unterwegs gewesen. Die alarmierte Polizei leitete das Fahrzeug am Samstag an der Anschlussstelle Aschersleben-West ab, wie das Revier in Halberstadt mitteilte. Der 49 Jahre alte Fahrer sei mit etwa 35 Kilometern pro Stunde gefahren.

Bei der anschließenden Kontrolle ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 3,29 Promille, wie es weiter hieß. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.