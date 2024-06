In Sachsen liegt AfD bei Europawahl klar vorn

Dresden - Bei der Europawahl in Sachsen deutet sich ein klarer Sieg der AfD an. Nach Auszählung der Stimmen in gut einem Viertel der 418 Gemeinden kommt die Alternative für Deutschland auf 40,4 Prozent der Stimmen. Dahinter rangiert die CDU mit 23,8 Prozent.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht bei seiner ersten Wahlteilnahme aus dem Stand bisher 12,7 Prozent. Es folgen SPD (4,9), Linke (3,1) und Freie Wähler (je 3,0). Die Grünen sind in der Statistik zu diesem Zeitpunkt nur noch unter sonstige Parteien aufgeführt.

Allerdings gibt das Zwischenergebnis noch keinen Aufschluss über das tatsächliche Kräfteverhältnis. Mitentscheidend werden die Ergebnisse in den drei Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig sein. Bei 129 ausgezählten Gemeinden waren gerade einmal elf Prozent der Wahlberechtigten erfasst.