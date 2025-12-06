Mit zwei Toren führte Cottbus, dann kam der Ausgleich. Mit dem letzten Angriff verwandelte Cigerci das Stadion in ein Tollhaus.

Cottbus - Energie Cottbus ist wieder Spitzenreiter in der 3. Liga. Am Samstag bezwang der FCE im Topspiel den Tabellenführer MSV Duisburg mit 3:2 (1:0). Erik Engelhardt (11.) und Merveille Biankadi (47.) erzielten die Cottbuser Tore vor 13.144 Zuschauern im Leag Energie Stadion. Durch ein Eigentor von Simon Straudi (80.) kam Duisburg zum Anschlusstreffer. Maximilian Dittgen (90.) erzielte den späten Ausgleichstreffer. Aber: Energie schlug durch Tolcay Cigerci in der fünften Minute der Nachspielzeit zurück.

Trainer Claus-Dieter Wollitz überraschte mit seiner Startelf. Weil die Abwehrspieler King Manu (Sprunggelenksverletzung) und Nyamekye Awortwie-Grant (5. Gelbe) ausfielen, rückte Dominik Pelivan in die Innenverteidigung. Auf dessen angestammter Sechser-Position agierte stattdessen Lukas Michelbrink. Ein Vertrauensbeweis von Trainer Wollitz in die Qualitäten des Leihspielers von Hertha BSC.

Cottbus dominiert in erster Halbzeit

Energie dominierte das Topspiel in der ersten Halbzeit. Mit wechselweise hohem Pressing und schnellen Nadelstichaktionen stellte der FCE dem Spitzenreiter viele Aufgaben. Die Hereinnahme von Merveille Biankadi zahlte sich aus, der Außenbahnspieler bereitete nicht nur den Führungstreffer von Engelhardt (11.) vor, sondern war an vielen weiteren Offensivaktionen beteiligt.

Cottbuser Manko: Es fehlte der zweite Treffer bis zur Pause. Kapitän Axel Borgmann (23.) und Merveille Biankadi (45.+1) hatten dazu die Möglichkeiten.

Hektische Partie

Kurz nach dem Wechsel legte Biankadi dann nach, als er sich den Ball von MSV-Verteidiger Tobias Fleckstein holte und locker zum 2:0 (47.) verwandelte. Danach wurde es zu einem hektischen Topspiel, weil Duisburg spät in Fahrt kam. Nachdem der eingewechselte Timmy Thiele eine Großchance zum dritten Treffer vergab (79.), kassierte Cottbus auf der Gegenseite das Eigentor durch Simon Straudi (80.).

Das späte Ausgleichstor durch Maximilian Dittgen (90.) hätte den FCE um den Lohn für eine starke Leistung gebracht, aber nach einem Konter vollendete Tolcay Cigerci mit links unter die Latte (90.+5).