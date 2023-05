Erfurt - In Thüringen ist die Waldbrandgefahr in großen Teilen noch auf der mittleren Stufe. Eine entsprechende Übersicht der Landesforstanstalt Thüringenforst zeigte am Mittwoch aber vor allem in Teilen Nord- und Südthüringens die Stufe vier und somit „hohe Waldbrandgefahr“ an. Im Zentrum des Landes und im Osten blieben die Regionen auf der mittleren Stufe drei. Die Skala reicht bis zur Stufe fünf für eine „sehr hohe Waldbrandgefahr“.