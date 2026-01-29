Wegen Glätte und Schnee: In einigen Landkreisen Niedersachsens fällt heute an den Schulen der Unterricht aus. Teils ist Distanzunterricht vorgesehen.

Nordhorn - In mehreren Landkreisen im Westen Niedersachsens fällt wegen Schnees und Glätte weitgehend der Präsenzunterricht in den Schulen aus. Schon in den vergangenen Tagen hatte es in einigen Regionen des Bundeslandes witterungsbedingt keinen Unterricht gegeben.

Im Landkreis Grafschaft Bentheim entfalle der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen, das gelte auch für das Missionsgymnasium Bardel, teilte der Landkreis mit. An den drei Berufsschulen in Nordhorn hingegen finde Distanzunterricht statt.

Sicherer Schülertransport nicht gewährleistet

Auch im Landkreis Emsland gibt es an allen allgemeinbildenden Schulen keinen Unterricht. Die Berufsschulen wechseln in den Distanzunterricht. Ausgenommen ist die Akademie St. Franziskus Lingen. Nach Angaben des Landkreises kann ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden.

In der Stadt und im Landkreis Osnabrück fällt der Unterricht ebenfalls aus. Grund seien die für die Schülerbeförderung schwierigen Straßenverhältnisse und zusätzlich zu erwartende Niederschläge, teilte der Landkreis mit. An den Berufsschulen ist Distanzunterricht geplant. Die Betreuung für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, sei gesichert.

Nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück fährt der Linienverkehr im Stadtgebiet trotz des Schulausfalls nach dem regulären Fahrplan. Einige Fahrten zu den Schulstandorten entfallen demnach wegen der Straßenverhältnisse. Im Landkreis dagegen wird den Angaben zufolge überwiegend nach dem Ferienfahrplan gefahren. Es kann zu Einschränkungen und Verspätungen kommen.