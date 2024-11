Berlin zieht Gäste der ganzen Welt an. Vor allem aus dem Ausland kamen in diesem Jahr bislang mehr Reisende als im gleichen Zeitraum 2023.

In die Hauptstadt kommen mehr Touristen

Berlin - Die Zahl der Berlin-Touristen ist in den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Von Januar bis September kamen 9,5 Millionen Gäste mit knapp 23 Millionen Übernachtungen in die Hauptstadt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Dies entspreche im Vorjahresvergleich einem Plus von 5,1 Prozent bei den Gästen und 2,7 Prozent bei den Übernachtungen.

Besonders groß war der Zuwachs den Angaben zufolge bei Besuchern aus dem Ausland. Aus anderen Ländern als Deutschland kamen 3,6 Millionen Reisende mit 9,7 Millionen Übernachtungen für durchschnittlich 2,7 Tage nach Berlin. Das waren 11,5 Prozent mehr Besucher und 7,3 Prozent mehr Übernachtungen als im gleichen Zeitraum 2023. Ein Höhepunkt für Touristen war in diesem Jahr die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit sechs Spielen in der Hauptstadt.

Reisende aus Großbritannien verbrachten den Angaben zufolge die meisten Übernachtungen in Berlin (1,04 Millionen). Fast gleichauf folgen US-Amerikaner (1,01 Millionen), dazu Niederländer (705.000), Italiener (576.000) und Spanier (546.000). Im Durchschnitt waren 56,8 Prozent der Betten in Berlin belegt.