Cottus/Roggosen - Die Polizei hat bei Kontrollen auf der Spreewald-Autobahn 15 zwei in Berlin gestohlene Fahrzeuge entdeckt. Die Fahrer kamen vorläufig in Polizeigewahrsam.

Am Samstag flog ein 50-Jähriger in einem Transporter bei einer Verkehrskontrolle bei Roggosen (Spree-Neiße-Kreis) auf, wie die Polizei mitteilte. Der unter Drogen stehende Fahrer floh und fuhr von der Autobahn, er konnte aber auf einer Landstraße gestellt werden. Am Sonntag wurde in Cottbus ein auf der A15 fahrendes Wohnmobil kontrolliert. Der 66-Jährige am Steuer hatte keinen Fahrzeugschlüssel, außerdem war das Fahrzeug beschädigt. Die Ermittlungen ergaben auch hier, dass das Wohnmobil in Berlin gestohlen wurde.