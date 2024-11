Halle/Magdeburg - Zum Anschluss des landesweiten „Impuls“-Festivals für Neue Musik ist ein Nachwuchskomponist ausgezeichnet worden. Über den „Impuls“-Förderpreis für Komposition freut sich den Angaben zufolge der 1997 in den USA geborene Komponist Benjamin Janisch.

Mit der Auszeichnung werde sein Talent und die „Schaffenskraft der jungen Generation“ gewürdigt, sagte Festivalleiter Hans Rotman der Deutschen Presse-Agentur. Neben seinem kompositorischen und musiktheoretischen Engagements arbeite er auch im Bereich der Kompositionspädagogik und als Musikmanager.

Dotiert sei der Preis in Form eines honorierten Kompositionsauftrags, so Rotman. Anlässlich der Preisverleihung in Magdeburg war Janischs Komposition „Out of the Box“ am Donnerstagabend uraufgeführt worden. Der „Impuls“-Förderpreis für Komposition wird in Kooperation mit dem Internationalen Kurt-Masur-Institut vergeben. Mit dem ersten Förderpreis für Komposition wurde 2022 Michele Foresi belohnt, wie es hieß.

Am Abend soll das Festival mit einem Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie unter der Leitung von Armando Merino im Opernhaus Magdeburg zu Ende gehen. Es hatte im August unter dem Motto „Pandora24“ begonnen, Mittelpunkt der Veranstaltungen war in diesem Jahr die Stadt Halle.

Gezielte Förderung junger Komponisten und Dirigenten

Rotman zufolge wurden seit der Gründung des Festivals 2008 etwa 190 junge Komponisten, Solisten und Dirigenten auf unterschiedliche Weise gefördert. Sie seien in ihrer Arbeit von 31 Ensembles und Orchestern unterstützt worden. An speziellen Projekten für Neue Musik hätten bisher 220 Jugendliche aus neun Städten Sachsen-Anhalts teilgenommen. Im kommenden Jahr soll „Impuls“ unter dem Motto „Spannweite“ veranstaltet werden.