Gegen ein Paar ermittelt die Polizei in Neustrelitz. Der Grund: Es hatte sein Auto verschlossen zurückgelassen und war bei einem Festival feiern gegangen, als Passanten plötzlich Schreie aus dem Fahrzeug bemerkten.

Schreie aus verschlossenem Auto: Paar feiert auf Festival - was sie eingesperrt zurückließen

Bei Immergut Festival in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern ließen Eltern ihre Kinder, eingesperrt im Auto, zurück.

Neustrelitz/DUR. - Zu einem Polizeieinsatz ist es in der Nacht zum Samstag in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach vernahmen zunächst Passanten um 1.50 Uhr Laute aus einem geparkten und verschlossenen Auto. Darin erkannten sie zwei weinende und schreiende Kleinkinder, heißt es. Anschließend sei die Fensterscheibe des Autos eingeschlagen worden und die Kinder befreit. Anschließend seien sie medizinisch und psychologisch betreut worden. Wie lange die Kinder eingesperrt waren, ist unklar.

Die Eltern hatten offenbar auf dem Immergut-Festival in Neustrelitz gefeiert und dabei die Kinder im Auto gelassen. Der 60 Jahre alte Vater aus Brandenburg habe auf der Veranstaltung ausfindig gemacht und zu seinen Kindern gebracht werden können. Er habe angegeben, nur kurz unterwegs gewesen zu sein und dabei die Kleinen schlafend im Auto zurückgelassen zu haben. Die Mutter sei ebenfalls auf dem Festival gewesen, aber früher als der Vater von der Veranstaltung verschwunden, ohne sich um die Kinder zu kümmern.

Die Polizei ermittelt gegen die Eltern und hat das Jugendamt eingeschaltet. Der Vater wurde vom Festival ausgeschlossen.