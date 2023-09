Köln - Mehrfach haben sich Menschen auf Bahngleisen bei Köln aufgehalten und Störungen im Bahnverkehr verursacht. Unbekannte sollen seit Sonntagmorgen im Bereich Köln-Mülheim auf einer Bahnstrecke unterwegs gewesen sein, wie die Deutsche Bahn am Mittag mitteilte. Das habe Auswirkungen auf den regionalen Verkehr der S-Bahnen sowie auf den Fernverkehr gehabt.

Betroffen waren den Angaben nach unter anderem Verbindungen von Köln über Hannover. Zunächst hieß es, die Menschen seien am Mittag gefasst und die Streckensperrung aufgehoben worden, wie ein Bahnsprecher am Sonntag sagte. Am Nachmittag wurde die Strecke dann erneut wegen Menschen im Gleis kurzzeitig gesperrt. Warum immer wieder Menschen auf der Bahnstrecke unterwegs waren, teilte die Deutsche Bahn am Sonntagnachmittag zunächst nicht mit.

Den Angaben nach setzten Züge ihre am Morgen unterbrochene Fahrt zwischenzeitlich fort. Später wurden sie wieder an den jeweils nächstgelegenen Bahnhöfen angehalten. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete von Menschen, die Züge am Düsseldorfer Hauptbahnhof wieder verließen, ohne einen Meter gefahren zu sein.

Am Bahnhof Hannover etwa hatten einige Züge am Nachmittag über drei Stunden Verspätung in Richtung Berlin. In der Region Köln-Mülheim wurde vorübergehend ein Bus als Schienenersatzverkehr eingesetzt.