Magdeburg - Die Lotto-Spielfreude der Sachsen-Anhalter ist ungebrochen. Dabei spielen immer mehr Menschen online und gehen nicht mehr in die kleinen Verkaufsläden, wie Lotto Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte. Während vor der Corona-Pandemie nur knapp 9 Prozent der Lotto-Spieler online ihre Tippscheine ausfüllten, seien es in diesem Jahr 19,5 Prozent gewesen. Die Zahl der Lotto-Verkaufsstellen in ganz Sachsen-Anhalt sei zwar mit 639 in diesem Jahr stabil gehalten worden, vor der Pandemie habe sie allerdings bei rund 670 gelegen.

Hintergrund ist auch ein Umbruch der Einzelhandelslandschaft, wie Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert berichtete. „Nachfolger für Lotto-Verkaufsstellen, deren Inhaber in Rente gehen oder das Geschäft aufgeben, lassen sich schwer finden.“ Dabei sei das Lottospiel für viele Kunden ein Ritual, das mit dem persönlichen Abgeben des Spielscheins verbunden sei, sagte Ebert.

Mit Beginn der Energiekrise hatte Lotto Sachsen-Anhalt ein Hilfsprogramm für Verkaufsstellen aufgelegt und rund 700.000 Euro für die Unterstützung der Stellen ausgegeben. Insgesamt sind nach Lotto-Angaben in diesem Jahr bereits 4,5 Millionen Euro an Fördermitteln für gemeinnützige Projekte ausgegeben worden.

Mit einem neuen Sonder-Förderprogramm sollen aus Lottoeinnahmen bis Ende kommenden Jahres Mini-Wälder im ganzen Land entstehen. Auf Brachflächen von Vereinen sollen innerhalb weniger Jahre kleine Wälder zwischen 100 und 500 Quadratmetern entstehen.