In Sachsen-Anhalt beziehen mehr Haushalte Wohngeld. Auch die Zahl der Haushalte, in denen Rentner leben, stieg.

Halle - Die Zahl der Rentner-Haushalte, die Wohngeld erhalten, steigt in Sachsen-Anhalt weiter. Ende 2024 bezogen insgesamt 30.355 dieser Haushalte Wohngeld, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilte. Im Jahr zuvor waren es demnach noch 29.525. Gezählt werden Haushalte, in denen der Haupteinkommensbezieher ein Rentner oder ein Pensionär ist.

Wohngeld soll es Haushalten mit wenig Einkommen ermöglichen, sich einen angemessenen und familiengerechten Wohnraum leisten zu können. Die Höhe richtet sich nach Einkommen, Miete und der Zahl der Haushaltsmitglieder.

Wohngeld-Reform trat 2023 in Kraft

Den Angaben zufolge erhielten Ende 2024 insgesamt 46.550 Haushalte Wohngeld - 195 mehr als im Vorjahr (0,4 Prozent mehr). Der Anteil der Rentner unter den Wohngeldbeziehern stieg von rund 65 auf 67 Prozent. 2022 waren es rund 64 Prozent - und 2015 47,5 Prozent, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Linken im Landtag hervorging.

Durch die „Wohngeld Plus“-Reform, die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, haben deutlich mehr Haushalte Anspruch auf Wohngeld. Die Zahl der Haushalte verdoppelte sich nach der Reform in Sachsen-Anhalt beinahe. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 hatten rund 25.000 Haushalte Wohngeld bezogen (Rentner-Haushalte einbegriffen), Ende 2023 waren es über 46.000 Haushalte.