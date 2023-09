Hildesheim - Mit Razzien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wegen zunehmender Baumaschinendiebstähle im Raum Hildesheim ist die Polizei gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Am Mittwoch seien Wohnungen, Garagen und Fahrzeuge der Verdächtigen in Hildesheim, Hannover, Osnabrück und Köln durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mit. Die Ermittlungen wegen banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls von Baumaschinen richten sich gegen sechs männliche und eine weibliche Hauptbeschuldigte im Alter zwischen 20 und 42 Jahren - alle aus Hildesheim.

Bereits im vergangenen Jahr kam es nach Polizeiangaben im Raum Hildesheim zu einer Zunahme von Baumaschinendiebstählen, vor allem von Rüttelplatten. Seit vergangenen Mai registrierte die Behörde zudem mehrere versuchte und vollendete Diebstähle von Radladern und Baggern in Hildesheim und im Raum Hannover. Die Ermittlungen führten schließlich auf die Spur der sieben Beschuldigten. Diese sollen gemeinschaftlich auf Baustellen eine zweistellige Zahl von Maschinen gestohlen haben. Die Baumaschinen wurden dann über das Internet verkauft.

Bei den Razzien beschlagnahmten die Ermittler Datenträger und Mobilfunkgeräte, außerdem eine mittlere vierstellige Bargeldsumme, Cannabis, eine geladene Schreckschusswaffe sowie Kfz-Kennzeichen, Zulassungsbescheinigungen, Kaufverträge für Kraftfahrzeuge und Schlüsselrohlinge. Darüber hinaus wurden zwei Fahrzeuge sichergestellt und zwei Haftbefehle vollstreckt. Die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel und die Ermittlungen dauern an.