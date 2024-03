Zwickau - Weil er mit zwei großen Messern in einen Bus gestiegen ist, hat ein Mann kurz vor seiner Fleischerprüfung einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Mittwochmorgen gesehen, dass der 20-Jährige am Bahnhof in Zwickau mit einem Messer hantierte und anschließend in einen Linienbus stieg. Die alarmierten Beamten stoppten daraufhin den Bus.

Dort stellte sich die Situation aber ganz anders dar: Zwar hatte der junge Mann tatsächlich zwei große Messer in seiner Tasche. Allerdings war er auf dem Weg zu seiner praktischen Fleischerprüfung. Weil er wegen des Polizeiansatzes nun Gefahr lief, seinen Prüfungstermin zu verpassen, fuhren ihn die zwei Polizisten kurzerhand mit dem Streifenwagen zum Prüfungsort.