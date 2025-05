Am Donnerstag jährt sich das Kriegsende in Europa zum 80. Mal. Am Brandenburger Tor soll auf besondere Weise daran erinnert werden.

Illumination am Brandenburger Tor erinnert an das Kriegsende

Berlin - Das Brandenburger Tor wird am Donnerstag anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa in besonderer Weise angestrahlt: An dem Berliner Wahrzeichen soll von Sonnenuntergang bis Mitternacht der erste Satz des ersten Artikels aus dem Grundgesetz „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ zu lesen sein. Das teilte die Senatskanzlei mit.

„Mit der Illumination des Brandenburger Tors senden wir ein klares Signal: Die Würde des Menschen ist unantastbar“, so der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Wegner weist auf die Lehren aus der deutschen Geschichte hin

Damit erinnere Berlin am 80. Jahrestag des Kriegsendes an die universelle Lehre aus der deutschen Geschichte und an das zentrale Werteversprechen des Grundgesetzes, das daraus erwachsen sei.

„Der erste Satz unserer Verfassung ist nicht nur ein rechtlicher Grundsatz. Er ist ein fortwährender Auftrag an uns alle, angesichts von Krieg in Europa, globalen Krisen und wachsendem Antisemitismus weiterhin entschlossen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in der Welt einzutreten.“