Cottbus - Polizisten und Ordnungsamt haben in Cottbus einen illegalen Ankauf von Wertgegenständen aufgedeckt und gestoppt. Wie Stadtverwaltung und Polizei am Montag mitteilten, wurden von einem Gewerbetreibenden in einem Büro im Süden der Stadt illegal Edelmetall, Edelsteine und Wertgegenstände angekauft. Das Geschäft wurde unterbunden und das Büro versiegelt, wie es weiter hieß.

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang davor, ungeprüft solchen zeitlich befristeten Ankaufsangeboten zu vertrauen. Gleiches gelte für befristete Angebote bei Handwerkerarbeiten wie Pflaster-und Dachversieglung oder Teppichreinigung.