Zwei Männer sind im nächtlichen Berlin unterwegs. Eine Streife überprüft sie und macht überraschende Entdeckungen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin entdeckte die Polizei mehr als 240 Tütchen mit mutmaßlichem Cannabis. (Symbolbild)

Berlin - Zwei junge Männer aus Berlin stehen unter Verdacht, mit Drogen gehandelt sowie Urkunden gefälscht zu haben. Nach einer zufälligen Verkehrskontrolle in Neukölln wurden die beiden 17- und 19-Jährigen kurz nach Mitternacht vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten demnach starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug. Zudem entdeckten sie eine Tüte mit mehreren kleineren Tütchen, die mutmaßlich Cannabis enthielten. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten mehr als 240 solcher Tütchen sicher und beschlagnahmten sie.

Bei späteren Wohnungsdurchsuchungen fanden die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben mehrere Zulassungsbescheinigungen mit Fälschungsmerkmalen, darunter auch die des kontrollierten Fahrzeugs. Diese sowie weitere Beweismittel und das Auto wurden beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.