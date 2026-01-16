In Calbe (Saale) hat die Polizei eine große Indoor-Cannabisplantage in einem ehemaligen Supermarkt entdeckt. In dem Gebäude befanden sich rund 800 Cannabispflanzen.

In Calbe hat die Polizei rund 800 Cannabis-Pflanzen in einem ehemaligen Supermarkt entdeckt. (Symbolbild)

Calbe (Saale) - In Calbe im Salzlandkreis hat die Polizei eine illegale Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Supermarkt entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich rund 800 Cannabispflanzen mit einer Wuchshöhe von bis zu 120 Zentimetern in dem Gebäude. Zudem stellten sie eine professionelle Bewirtschaftungsanlage mitsamt Beleuchtungs-, Belüftungs- und Bewässerungstechnik fest.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Bürgerin den entscheidenden Hinweis gegeben, woraufhin das Gebäude am Mittwochabend durchsucht worden war. Sämtliche Pflanzen sowie das technische Equipment wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis wurde eingeleitet.