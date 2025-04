Sechs Millionen Euro für die aufwendige Räumung eines illegalen Abfalllagers: In Luckenwalde ist die Mülldeponie Geschichte. Doch landesweit sieht es anders aus.

In Brandenburg gibt es noch viele illegale Abfalllager, die geräumt werden müssen. (Archivbild)

Luckenwalde - Dutzende illegale Abfalllager in Brandenburg verursachen Millionen Kosten - die Beseitigung dauert Jahre. Das Land Brandenburg übergibt heute ein geräumtes Gelände an die Stadt Luckenwalde (Kreis Teltow-Fläming).

In den vergangenen vier Jahren seien sechs Millionen Euro in die Beseitigung der illegalen Mülldeponie einer insolventen Recyclingfirma in der Stadt investiert worden, teilte das Umweltministerium mit. Auch Zauneidechsen mussten umgesiedelt werden.

Seit 2015 hat das Land neben Luckenwalde vier weitere illegale Abfalllager beseitigt und dafür insgesamt 20 Millionen Euro aufgebracht, wie es hieß. Landesweit gebe es noch 51 illegale Abfalllager in ehemaligen Betrieben. Im vergangenen Jahr begann das Land mit der Räumung eines Abfalllagers in Stechau im Landkreis Elbe-Elster.

In den illegalen Anlagen in Brandenburg liegt seit Jahren unter anderem Bauschutt. Mehrere Müllskandale sorgten in der Vergangenheit für Schlagzeilen und Prozesse.