Köln - Star-Pianist Igor Levit (37) hat öfter in seiner Karriere an seinem Job gezweifelt. „Es gab Phasen im Leben, in denen wollte ich aufhören und meinen Beruf an den Nagel hängen“, sagte Levit der Deutschen Presse-Agentur. „Das Klavierspielen an sich war aber nie der Grund, das hat mir nie Kummer bereitet. Es waren eher Probleme mit der Branche und dem Beruf: das Reisen und das Alleinsein.“ Beim Klavierspielen empfinde er immer noch dieselbe Freude und denselben Enthusiasmus wie am Anfang.

Der in Russland geborene Musiker, der auch Professor für Klavier in Hannover ist, besitzt nach eigenen Angaben aktuell vier Flügel und ein Piano: „Ich kann an keinem Klavier vorbeigehen, ohne zumindest den Wunsch zu verspüren, es zu kaufen. Manche haben es mit Schuhen, ich mit Klavieren. Ein teures Hobby.“

Pianist sucht Talente im TV

Der Pianist ist ab Dienstag (20.15 Uhr) in der neuen Vox-Musikshow „The Piano“ zu sehen. Dort treten bisher unentdeckte Pianistinnen und Pianisten auf und spielen an belebten Plätzen. Levit und Sänger Mark Forster hören in einem Hinterzimmer zu und entscheiden, wer sie bei einem Abschlusskonzert in der Wuppertaler Stadthalle begleiten darf.