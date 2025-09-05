Technik zum Anfassen: 1.900 Aussteller zeigen unter anderem, wie KI auch den Haushalt erleichtern kann. Im Sommergarten erwartet die Besucher wieder viel Live-Musik.

Die IFA greift bei der diesjährigen Ausgabe in Berlin erneut auch viele Trendthemen bei Jugendlichen auf. (Archivbild)

Berlin - Die Technikmesse IFA öffnet am Freitagmittag (12.00 Uhr) die Tore für Privatbesucher. Rund 1.900 Aussteller zeigen dort bis einschließlich Dienstag die neuesten Produkte rund um Heimelektronik, Gaming oder digitale Gesundheit. Zentrale Themen sind laut Veranstalter auch in diesem Jahr Künstliche Intelligenz sowie Nachhaltigkeit.

Zur IFA-Tradition gehört auch das Open-Air-Programm im sogenannten Sommergarten. Den Auftakt am 4. September machen die Deutschrock-Sängerin Deine Cousine, Evil Jared und Krogi sowie Sorvina, Danilo Timm und Anne West. IFA-Geschäftsführer Leif Lindner betonte, die Abkürzung IFA stehe nicht mehr für „Internationale Funkausstellung“, sondern für „Innovation For All“ - Innovation für alle.