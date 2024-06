Scheeßel - Bei regnerischem Wetter hat am Freitag das Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel begonnen. Bei Temperaturen um die 23 Grad spielte als eine der ersten Bands die britische Indie-Rockband The Reytons. Die Stimmung auf dem weitläufigen Festivalgelände mit mehreren Bühnen war nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort ausgelassen. Der Regen schien den meist jungen Menschen wenig auszumachen. Für den späten Abend wurde der britische Popsänger Ed Sheeran erwartet, gleichzeitig sollte das Produzenten-Kollektiv Glockenbach New Electro Pop präsentieren.

Für das Festival wurden vor dem Start rund 70.000 von insgesamt 78.000 verfügbaren Tickets verkauft, wie ein Sprecher des Veranstalters FKP Scorpio sagte. Zu den Stars des Festivals zählen neben Sheeran die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne, die deutschen Rapper K.I.Z, die britische Metalband Bring Me The Horizon sowie die Hamburger Band Deichkind. Das Hurricane-Festival ist eine der größten deutschen Open-Air-Musikveranstaltungen. Die Veranstaltung endet am Sonntag.