Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr dieses Jahres leicht gesunken. (Symbolbild)

Halle - Die Einnahmen aus der von jeder Kommune selbst festgelegten Hundesteuer sind im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurückgegangen. Insgesamt zogen die Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt von den Hundebesitzern rund 6,62 Millionen Euro an Hundesteuern ein und damit etwa 1,1 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2023, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte.

Allein auf die drei kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau entfielen demnach zusammen gut 1,63 Millionen Euro Hundesteuereinnahmen. Spitzenreiter sei die Landeshauptstadt Magdeburg, die von Januar bis Juni mehr als 726.000 Euro eingezogen habe - etwa 4,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, hieß es.

Den Angaben zufolge richtet sich die Höhe der Hundesteuer nach der örtlich geltenden Satzung, in die die Gebühren für das Halten von Hunden festgeschrieben sind. Die Steuereinzahlungen werden in der Kassenstatistik ausgewiesen, wie es hieß.