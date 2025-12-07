Zipfelmützen so weit das Auge reicht: In Michendorf gingen Hunderte Läufer wieder in Nikolaus-Kostümen auf die Strecke.

Michendorf - Zipfelmützen auf, fertig und los: Am zweiten Advent gingen Scharen von Läufern in weihnachtlichen Kostümen in Michendorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) an den Start. Nach Veranstalter-Angaben liefen rund 1.000 sportliche Nikoläuse aus ganz Deutschland mit. Vor ihnen lagen bis zu zehn Kilometer lange Jogging-Strecken.

Der Nikolaus-Lauf ist in der Gemeinde Michendorf bereits Tradition. Er wurde zum 17. Mal organisiert und soll ein Spektakel für die ganze Familie sein. Auch Kinder liefen mit.