Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei: Mehrere hundert Kilogramm Futtermöhren verteilen sich über eine Straße im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Wie kam es dazu?

Südliches Anhalt - Mehrere hundert Kilogramm Möhren haben die Polizei in der Stadt Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) auf den Plan gerufen. Zeugen riefen die Polizei am Samstagnachmittag zur Ortschaft Edderitz, wie die Beamten mitteilten. Vor Ort waren über eine größere Strecke hinweg Futtermöhren verteilt worden. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Unbekannter seine Ladung bei der Fahrt verlor. Noch gibt es den Angaben zufolge keine Hinweise auf den Besitzer. Feuerwehr und Polizei beseitigten demnach das Wurzelgemüse von der Straße.