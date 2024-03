Bleicherode - Zwei Hunde sind am Sonntagabend in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) in einen Hasenstall gesprungen und haben zwei Kaninchen getötet. Der Hundehalter wurde bislang nicht gefunden, wie die Polizei Nordhausen am Montag mitteilte. Einen der Hunde konnte der Kaninchenbesitzer festhalten, der Spitz kam in ein Tierheim. Der zweite Hund nahm Reißaus, wie es hieß.