Bad Berka - Ein großer Hund hat im Weimarer Land einen 10 Jahre alten Jungen verletzt und dessen Zwergdackel tot gebissen. Das Kind wurde mit Verletzungen an beiden Händen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in Bad Berka. Der Junge sei mit dem angeleinten Zwergdackel spazieren gegangen und habe ein Grundstück passiert, auf dem der große Hund, ein Ridgeback, frei herum lief. Da das Grundstück nicht komplett umfriedet war, griff der große Hund den Zwergdackel an.

Der Junge versuchte noch, sein Tier zu schützen und hob den Hund hoch. Dabei wurde er von dem Angreifer in die Hände gebissen. Die Polizei sprach von leichten Verletzungen. Der Dackel überlebte den Angriff nicht. Der 65-jährige Besitzer des Grundstücks, der zu dem Zeitpunkt des Vorfalls für den Ridgeback verantwortlich gewesen sei, muss sich laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ridgebacks werden oft als Familienhunde gehalten, haben aber einen ausgeprägten Jagdtrieb.