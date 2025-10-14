Schon wieder eine Bahn-Geschichte, diesmal aus der Abteilung federleicht. Kein Ärger, keine Verspätung, keine unverständliche Durchsage. Einfach nur drei Hühner, die friedlich im Stroh picken. Wir sehen ein Erste-Klasse-Abteil der Kölner S-Bahn. Linie 6.

Was jetzt doch wieder zu den üblichen Bahn-Geschichten passt: Keiner weiß irgendwas. Wie kamen die Tiere in den Zug? Wo wollten sie hin? Der ratlose Lokführer verständigte Polizei und Tierrettung. Dort, also bei der Tierrettung, verbrachte das mobile Geflügel schließlich den Rest des Tages. Kein Happy End, eigentlich überhaupt kein Ende.

Dafür noch die kleine Geschichte der walisischen Ratte, die den ganz großen Auftritt suchte – und ihn auch bekam. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Belgien im Stadion von Cardiff flitzte der Nager über den Platz, unhaltbar für Belgiens Torhüter Thibaut Cortois. Schließlich konnte der walisische Nationalspieler Brennen Johnson das Tier hinter die Bande vertreiben. 1:0 im Ratten-Wettbewerb – und eine Riesen-Story in den örtlichen Zeitungen.

Sportlich siegten die Belgier 4:2. Aber das interessierte eigentlich kaum noch jemanden.