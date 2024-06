Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Heldburg - Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann ist am Montag gegen 13 Uhr auf der Landstraße zwischen Bad Colberg und Heldburg unterwegs gewesen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei sei er in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Die Straße sei eine Stunde lang gesperrt gewesen, hieß es weiter. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.