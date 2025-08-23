Den Kanzler aus der Nähe sehen oder Ministern eine Frage stellen – das geht am Wochenende in Berlin. Manche nutzen die Gelegenheit für besondere Aufnahmen.

Menschen stehen am Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung im Kanzleramt vor den Porträts der ehemaligen Kanzlern Schmidt (l) und Brandt.

Berlin - Hunderte Menschen sind zum Tag der offenen Tür ins Berliner Regierungsviertel gekommen. Auf dem Gelände des Kanzleramtes konnten sie einen Hubschrauber der Bundespolizei anschauen, mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterwegs ist. Im Gebäude nutzten zahlreiche Besucher die Chance, Fotos von seinen Vorgängern zu machen.

Bis Sonntag wollen Merz und seine Ministerinnen und Minister mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wies dabei Kritik zurück, beim Aufnahmeprogramm Afghanistan auf Zeit zu spielen. Der CSU-Politiker sagte bei einem Gespräch im Bundespresseamt, man könne nicht erwarten, dass er in wenigen Wochen löse, was offensichtlich über Monate und Jahre nicht stattgefunden habe.

Gespräche mit Kanzler und seinem Vize

Am Sonntag will sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) dort den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Bundeskanzler Merz will im Kanzleramt mit Gästen ins Gespräch kommen (16.00 Uhr). Neben den Ministerien präsentieren sich auch andere Behörden und Institutionen. Zum Programm gehören auch Ausstellungen, Kinderveranstaltungen und Musik.

Den Tag der offenen Tür der Bundesregierung gibt es jährlich. Er soll den Bürgern ermöglichen, sich über die Arbeit der Regierung zu informieren. Regelmäßig nutzen Tausende Menschen diese Gelegenheit.