Die Magdeburger Hubbrücke war am Sonntag wegen maroden Holzbrettern gesperrt worden. Nun scheint der Schaden behoben zu sein.

Magdeburg - Die wegen einer maroden Holzbohle gesperrte Hubbrücke in Magdeburg soll am Dienstag wieder freigegeben werden. Es sei geplant, dass die bei Fußgängern beliebte Brücke über die Elbe am Nachmittag wieder benutzt werden könne, sagte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Zuvor hatte der MDR über die Aufhebung der Sperre berichtet. Nach Angaben der Stadtsprecherin wurde dem Eigentümer Material zur Verfügung gestellt, um die Brücke umgehend zu reparieren.

Am Wochenende war sie gesperrt worden, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch weitere Holzbretter auf dem Hauptweg beschädigt seien, wie die Polizei mitteilte. Die Hubbrücke verbindet die Innenstadt von Magdeburg mit dem Stadtpark Rotehorn auf der Elbinsel.