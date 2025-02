Mehr als 48.000 Eintrittskarten sind für das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen den Nordclubs schon verkauft. Damit wird die nationale Bestmarke in jedem Fall übertroffen.

Hamburg - Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen den Frauen des Hamburger SV und Werder Bremen wird vor einer deutschen Rekordkulisse stattfinden. Wie der HSV mitteilte, sind für die Begegnung am 23. März im Volksparkstadion bereits mehr als 48.000 Karten verkauft wurden. Die bisherige Bestmarke für ein Frauenspiel in Deutschland liegt bei 44.808 Zuschauern beim Pokal-Finale am 18. Mai 2023 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg (4:1).

Die Zuschauerzahl kann noch größer werden, da der Vorverkauf weiter läuft. Das Stadion im Volkspark fasst insgesamt 57.000 Besucher. Als Weltrekord für ein Frauenspiel gelten die 91.648 Zuschauer bei der Champions-League-Partie des FC Barcelona gegen den VfL Wolfsburg im April 2022 im ausverkauften Camp Nou.