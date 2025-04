Beim 3:0 des HSV in Nürnberg ragt Jean-Luc Dompé heraus. Aussagen von Gegenspieler Tim Janisch kommentiert der Offensivspieler mit Häme. Dompé wird danach rassistisch beleidigt. Nürnberg reagiert.

HSV-Profi Dompé in sozialen Netzwerken beleidigt

Nürnberg - Nach seiner Gala-Vorstellung beim 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg ist Offensivspieler Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV in sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der Fußball-Zweitligist aus Franken entschuldigte sich umgehend.

„Wir sind bereits mit dem HSV im Austausch und haben den Spieler im Namen des FCN für die verbalen Entgleisungen, zu denen es ihm gegenüber in den sozialen Medien gekommen ist, um Entschuldigung gebeten“, schrieb der Verein bei X. „Ein solches Verhalten ist mit unseren Werten absolut nicht vereinbar!“

Club gibt Profile an Behörden weiter

In einem weiteren Post kündigte der 1. FC Nürnberg an: „Wir lesen jegliche Kommentare! Daher haben wir die Profile zur Aufklärung an die Behörden gegeben.“

Dompé war mit zwei Treffern und einer Vorlage der entscheidende Mann beim Sieg in Nürnberg. Nach dem ersten Tor hatte er vor der Nürnberger Kurve gejubelt, viele FCN-Fans fühlten sich dadurch provoziert.

Dompé im Clinch mit Gegenspieler Janisch

Im Spiel hatte der 29-jährige Dompé eine Dauerfehde mit seinem Nürnberger Gegenspieler Tim Janisch. Das Duell gegen den 19 Jahre alten Verteidiger entschied Dompé klar für sich.

Bei Instagram und X setzte der Angreifer seine Sticheleien gegen Janisch fort. „Du redest viel, aber die Wahrheit trifft hart“, schrieb er zu Aussagen von Janisch.

Dazu postete Dompé den Screenshot eines Artikels des Portals „Clubfokus“. Der selbstbewusste Janisch hatte dort gesagt, dass er sich gegen Dompé „viel vorgenommen“ und sich „gut vorbereitet“ habe. Unter dem Post tauchten dann Hass-Kommentare auf.