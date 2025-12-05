Die Stimmung vor dem Nord-Derby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen steigt. HSV-Trainer Polzin bleibt vorsichtig optimistisch, dass Poulsen und Elfadli vielleicht wieder Teil des Kaders sind.

Hamburg - Vor dem 109. Nord-Derby in der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV noch Hoffnung auf einen Einsatz der zuletzt angeschlagenen Leistungsträger Daniel Elfadli und Yussuf Poulsen im Spieltagskader gegen Werder Bremen. „Da sind wir vorsichtig optimistisch, dass es dann vielleicht sogar für Sonntag wieder reichen könnte“, sagte Trainer Merlin Polzin vor dem brisanten Duell (15.30 Uhr/DAZN). Er wolle das Training am Samstag abwarten.

Abwehrspieler Warmed Omari, Angreifer Robert Glatzel und Offensivspieler Alexander Røssing-Lelesiit fehlen dem Club verletzt. Der junge Norweger Røssing-Lelesiit muss nicht nur wegen seiner Gelb-Rot-Sperre passen, sondern hat sich auch einen Muskelfaserriss zugezogen.

Polzin: „Wir sind frisch, wir sind heiß“

Polzin bekräftigte, dass er sich um die Verfassung der Spieler nach dem bitteren Pokal-Aus infolge der 2:4-Pleite im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel keine Gedanken mache. „Wenn eins der traditionsreichsten Duelle der Bundesliga-Geschichte ansteht mit dem Nord-Derby dann wird es auch nicht zugelassen sowohl von den Gedanken als auch vom Körper her, dass man irgendwie müde ist“.

Er fügte hinzu: „Wir sind frisch, wir sind heiß und freuen uns auf das, was kommt.“ Es gebe nicht viele Duelle in Deutschland, die ähnlich elektrisierend seien.