Mehr als zwei Wochen mietet ein Mann ein Hotelzimmer in Sachsen-Anhalt. Er macht es sich gemütlich. So sehr, dass nun die Polizei ermittelt.

Ein Senior hat sich in seinem gemieteten Hotelzimmer häuslich eingerichtet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. (Archivbild)

Dessau-Roßlau - Ein Hotelgast hat sich in Dessau-Roßlau über Weihnachten und Neujahr in seinem Zimmer häuslich eingerichtet - und einen Kanarienvogel gehalten. Der 71-Jährige brachte mit einer Silikonpistole einen Vogelkäfig an der Zimmerwand an und auch ein „dekoratives Wandbild“, wie die Polizei mitteilte. Dadurch seien Beschädigungen entstanden.

Der Mann, der einem Polizeisprecher zufolge aus einer angrenzenden Stadt stammt, hatte sich den Angaben zufolge vom 21. Dezember bis zum 5. Januar in dem Hotel ein Zimmer gebucht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.