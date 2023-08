Hannover - Die Hotelbuchungszahlen in Hannover ziehen nach den Jahren der Corona-Pandemie wieder an. Im ersten Halbjahr habe die Zahl der Hotelübernachtungen mit 1,1 Millionen nur leicht unter der des Vor-Corona-Jahres 2019 gelegen, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch) unter Berufung auf Daten des Landesamts für Statistik. Demnach wuchsen die Übernachtungszahlen in der Landeshauptstadt bis Ende Juni um 8 Prozent im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019. Im Umland Hannovers allerdings lagen die Zahlen in dem Zeitraum um 5,7 Prozent unter denen von 2019.

Hans Nolte, der Chef der Hannover Marketing- und Tourismusgesellschaft, sprach von einem Erfolg, es sei „trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und des herausfordernden Marktumfelds mit Inflation und erheblichen Preiserhöhungen“ gelungen, an die Zeit vor der Pandemie anzuknüpfen. Im Frühsommer hatten dem Bericht zufolge die im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zusammengeschlossenen Häuser beklagt, dass Hannovers Beherbergungsbranche sich nach der Pandemie nur schwer erhole.