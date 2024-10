In der Nacht brennt es in einem Hotel in dem Kurort Abano Terme in Norditalien. Mehr als 270 Gäste müssen evakuiert werden. 40 Menschen werden wegen eingeatmeten Rauchs im Krankenhaus behandelt.

In der Nacht brannte es in einem Hotel in dem bekannten Kurort Abano Terme in Norditalien. (Symbolbild)

Abano Terme - In einem Hotel in der norditalienischen Stadt Abano Terme mit mehr als 270 Gästen ist vergangene Nacht ein Brand ausgebrochen. Etwa 40 Menschen mussten von Rettungskräften medizinisch behandelt werden - sie alle hatten Rauch eingeatmet und wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Das Hotel wurde komplett evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht löschen.

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge brach das Feuer in einem Technikraum im zweiten Stock des Hotels aus. In kurzer Zeit sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus. Eine dreiköpfige Familie mit einem Kleinkind saß zunächst in ihrem Zimmer im sechsten Stockwerk fest, konnte jedoch per Drehleiter aus ihrem Zimmer gerettet werden. Sie blieben demnach unverletzt.

Abano Terme liegt etwas mehr als zehn Kilometer von Padua entfernt und ist ein beliebter Kurort. Die 20.000-Einwohner-Stadt hat eine lange Tradition als Heilbad. Abano Terme liegt im Gebiet der Euganeischen Hügel, die wegen ihrer Thermalwasserquellen bekannt sind. Mit den heißen Heilquellen und dem Mineralschlamm vulkanischen Ursprungs gehört die Gegend zu den größten Kurzentren Europas und zieht zahlreiche Urlauber, auch aus Deutschland, an.