Berlin - Drei Unbekannte haben in Berlin-Kreuzberg ein Hotel überfallen und Geld geraubt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Unbekannten am frühen Morgen in das Hotel in der Anhalter Straße gekommen. Ein 24 Jahre alter Mitarbeiter sei von ihnen in ein Büro gedrängt und dort fixiert, geschlagen und durchsucht worden, hieß es. Sie hätten von ihm Geld gefordert und seien schließlich mit einem Safe und Geld aus der Kasse in unbekannte Richtung geflüchtet.