Ein deutsches Rentnerpaar und sein neun Jahre alter Enkel sind in der Schweiz ums Leben gekommen, als ihr Auto frontal in einen Bus und einen weiteren Pkw krachte.

Horror-Unfall in der Schweiz: Deutsches Rentnerpaar und neunjähriger Enkel sterben

St. Gallen. - Zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am späten Donnerstagnachmittag im Kanton St. Gallen in der Schweiz gekommen. Dabei starb ein deutsches Rentnerpaar mit seinem Enkelkind, wie die Polizei meldet.

Das Auto krachte frontal in den Postbus, der als Schienenersatzverkehr fungierte. Foto: Polizei St. Gallen

Demnach war ein 76 Jahre alter Autofahrer mit seiner 75 Jahre alten Partnerin aus Nordrhein-Westfalen und dem neun Jahre alten Enkelkind auf der Rückbank zwischen den Ortschaften Wattwill und Ricken unterwegs

In einer leichten Rechtskurve geriet der Wagen demnach auf die Gegenfahrbahn und sei frontal in einen Postbus gekracht, der zu dem Zeitpunkt als Schienenersatzfahrzeug im Einsatz war. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto in die Gegenrichtung geschleudert worden und dort frontal gegen das Auto einer 49-jährigen Frau geschleudert.

Bei dem tödlichen Unfall wurden weitere Menschen verletzt. Foto: Polizei St. Gallen

Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren die deutschen Großeltern bereits ihren schweren Verletzungen erlegen. Bei dem Jungen, der in Schweiz wohnte, seien die Reanimationsmaßnahmen erfolglos geblieben. Auch der Neunjährige wurde noch am Unfallort für tot erklärt, wie es heißt.

Der Busfahrer und eine unbestimmte Anzahl seiner Fahrgäste wurden verletzt. Die 49-jährige Fahrerin des dritten Unfallautos blieb unverletzt.