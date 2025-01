Eine Familie grillt am Silvesterabend in ihrem Wohnzimmer. Die Feuerwehr muss sie retten.

Lüneburg - Gerade noch rechtzeitig haben Rettungskräfte in der Silvesternacht in Lüneburg Mitglieder einer Familie in Sicherheit gebracht, die im Wohnzimmer ihres Hauses einen Holzkohlegrill aufgestellt hatte. Durch den Betrieb stieg der CO2-Wert in dem Raum derart an, dass die drei Erwachsenen und zwei Kinder eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.