Schon vor Jahren wandte sich Richard Gere (76) dem Buddhismus zu. In Berlin zeigt er seinen Film „Weisheit des Glücks“ über den Dalai Lama, zu dem er eine besondere Beziehung pflegt.

Berlin - Schauspieler Richard Gere (76) wird heute in Berlin erwartet. Der Hollywoodstar („Pretty Woman“, „Ein Offizier und Gentleman“) soll den Dokumentarfilm „Weisheit des Glücks“ über den Dalai Lama vorstellen, der von ihm mitproduziert wurde. Gere hatte sich vor Jahren dem Buddhismus zugewandt und engagiert sich seit Langem für die Rechte der Tibeter.

Er gilt als Freund des Dalai Lama (90), dem spirituellen Oberhaupt der tibetischen Buddhisten. Der Dalai Lama erhielt 1989 den Friedensnobelpreis. Ausgezeichnet wurde er für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die chinesische Besetzung seiner Heimat.

Eine besondere Beziehung

Als der Dalai Lama im Sommer mit anderen Exil-Tibetern im Norden Indiens seinen Geburtstag feierte, war auch Gere unter den Gästen in der Tempelanlage in Dharamsala. Der im vergangenen Jahr erschienene Film „Weisheit des Glücks“ ist auf Streamingportalen und DVD verfügbar.

Am Samstag soll Gere in Berlin auch an der Verleihung des Menschenrechtspreises Schneelöwe teilnehmen. Verliehen wird die Auszeichnung von der Organisation International Campaign for Tibet.

Ausgezeichnet wird in diesem Jahr die US-Amerikanerin Sophie Richardson, die lange bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gearbeitet hat. Sie sei Co-Exekutivdirektorin des Netzwerks chinesischer Menschenrechtsverteidiger (CHRD), hieß es in der Ankündigung.