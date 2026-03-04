Der Iran-Krieg treibt die Spritpreise hoch. Autofahrer aus Sachsen weichen ins günstigere Tschechien aus, um sich dort mit Diesel und Benzin einzudecken.

Pirna - Die stark gestiegenen Spritpreise lassen den Tanktourismus von Sachsen nach Tschechien anschwellen. Die Bundespolizei beobachtet an einzelnen Grenzübergängen eine Zunahme des sogenannten kleinen Grenzverkehrs, wie Sprecher Marcel Pretzsch auf Anfrage mitteilte. Die Autofahrer steuerten vor allem Tankstellen nahe der deutsch-tschechischen Grenze an. Verkehrsbehinderungen habe es deswegen aber nicht gegeben.

Wegen der Verwerfungen durch den Iran-Krieg sprang der Dieselpreis am Mittwoch über die Zwei-Euro-Marke. In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter. Auch Superbenzin der Sorte E10 legte deutlich zu und kostete in der morgendlichen Spitze 1,995 Euro pro Liter. In Tschechien waren Diesel und Benzin noch deutlich günstiger.