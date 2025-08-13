Die Welt blickt auf Trumps Ukraine-Gipfel mit Putin. Zuvor schalten sich die Europäer mit dem US-Präsidenten zusammen. Der ukrainische Präsident kommt dafür nach Berlin. Das hat Folgen.

Berlin - Mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet die Polizei den kurzfristigen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Im Regierungsviertel wurden Spezialeinheiten mit Scharfschützen postiert, etwa auf dem Dach des Bundeskanzleramtes. Auf der Spree waren Boote der Polizei unterwegs, Beamte sicherten auf Jetski die Umgebung des Gebäudes.

„Es wird zu kurzfristigen Sperrungen für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger im gesamten Parlaments- und Regierungsviertel kommen“, teilte die Polizei auf der Onlineplattform X mit. Als Grund nannte die Behörde den Arbeitsbesuch eines Staatsgastes, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen.

Die Polizei empfahl, den Bereich weitläufig zu umfahren. Auch im S-Bahn- und U-Bahnverkehr könne es kurzfristig zu Ausfällen und Verzögerungen kommen. Wie die Polizei bereits mitteilte, ist der U-Bahnhof Bundestag geschlossen. Die Linie U5 fährt an diesem Bahnhof ohne Halt durch. Auch rund um den Hauptstadtflughafen BER dürfte es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Protestcamp muss umziehen

Im Regierungsviertel musste ein propalästinensisches Protestcamp für die Zeit des Staatsbesuchs umziehen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebeten, das Camp zu verlassen. Dem seien sie nachgekommen. „Geplante Workshops können auf einer Ausweichfläche in der Nähe stattfinden“, hieß es von der Polizei auf X.

Die Polizei erfuhr erst kurzfristig von dem Staatsbesuch. „Dass das für die Polizei Berlin aufgrund der Kurzfristigkeit und der extremen Gefährdungsstufe des Staatsgastes natürlich eine echte Mammutaufgabe mit jeder Menge Maßnahmen darstellt, kann sich jeder denken“, sagte der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh. Er sprach von einem „Super-Gau“. Angesichts der „global politischen Lage“ sei die Kurzfristigkeit jedoch nachvollziehbar.

„Alles in den Dienst gerufen, was irgendwie verfügbar ist“

Für den ukrainischen Präsidenten gilt ebenso wie etwa für Regierungschefs aus den USA, Russland und Israel die höchste Sicherheitsstufe. Bei seinem Besuch im Mai waren nach Polizeiangaben rund 2.400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Angaben dazu, wie viele Beamte heute im Einsatz sein werden, machte die Polizei zunächst nicht. Laut Gewerkschaft wurde jedoch „alles in den Dienst gerufen, was irgendwie verfügbar ist“.

Persönliche Teilnahme an Videoschalten

Selenskyj will in der Hauptstadt persönlich an den Videoschalten zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilnehmen. Er werde am Mittag in Berlin erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Demnach sind ein kurzes Mittagessen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Statements gegen 16.00 Uhr geplant. Selenskyjs Pressesprecher Serhij Nikiforow bestätigte die Reise im ukrainischen Fernsehen.

Initiiert wurden die Schalten mit europäischen Staats- und Regierungschefs von Merz. Ziel ist es, eine gemeinsame Linie mit US-Präsident Donald Trump zu finden, bevor dieser am Freitag im US-Bundesstaat Alaska Kremlchef Wladimir Putin trifft.