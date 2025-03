Magdeburg - Jubel im Zoo Magdeburg: Elefantenkuh Sweni erwartet Nachwuchs. Damit sei ein großer Meilenstein auf dem Weg zum Zuchtzentrum Afrikanischer Elefanten gelegt, teilte der Zoo mit. Geht alles gut, sollte das Elefantenkalb im Sommer 2026 das Licht der Welt erblicken.

„Aktuell gibt es in Europa jährlich etwa zwei bis fünf Geburten bei Afrikanischen Elefanten. Dies ist für den europäischen Bestand von insgesamt 200 Afrikanischen Elefanten noch zu gering“, sagte Ann-Kathrin Oerke, Leiterin des Elefanten-Service Europa im Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Tatsächlich wären sieben Geburten nötig, um die Zoopopulation auch in 20 Jahren noch stabil halten zu können, so Oerke. „Der Zoo Magdeburg wird daher einen wichtigen Beitrag für die europäische Zucht dieser Elefanten leisten.“

Wöchentliche Urinproben für Zyklusprofil

In die erfolgreiche Verpaarung von Sweni und dem Bullen Kando wurde viel Arbeit gesteckt. Labore analysierten wöchentlich Urinproben Swenis. Anhand der darin enthaltenen Hormone konnte ein Zyklusprofil erstellt werden. Dieses wiederum ermöglichte Rückschlüsse darauf, wann die Elefantendame empfängnisbereit ist.

Sweni wurde 1993 im Kruger Nationalpark in Südafrika geboren und lebte seit 1995 im Grünen Zoo Wuppertal. Sie ist schon mehrfache Mutter. Im vergangenen Jahr wurde sie in den Zoo Magdeburg gebracht mit dem Ziel, dort eine eigene sogenannte Matrilinie aufzubauen - einen Familienverband aus einer Elefantenkuh und ihren weiblichen Nachkommen.